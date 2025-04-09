Гурцкая считает, что Баринов перед голом "Локомотива" в матче с "Зенитом" нарушил правила

"Для меня это чистый фол! Он второй ногой вообще бьёт его по ноге. Баринов ещё ногу приподнимает, он не просто её держит внизу, он ещё приподнимает! Да Баринов сам был уверен, что это фол, и спокойно бы получил бы жёлтую, что он атаку сорвал", - сказал Гурцкая в новом выпуске шоу интернет-программы "Это футбол, брат" [цитата по "Чемпионату"].
5 апреля в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" сыграли вничью со счётом 1:1. Забитыми голами отметились полузащитник хозяев Алексей Батраков (на 63-й минуте) и нападающий гостей Александр Соболове (на 85-й минуте).
Благодаря этому результату "Зенит" набрал 47 очков, с которыми занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, а "Локомотив" набрал 41 очко, с которыми располагается на шестой строчке.