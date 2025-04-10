- Не согласен с тем, кто говорит об отсутствии в команде мотивации. Все игроки, которые выходят на поле, хотят играть. Но когда человек на протяжении нескольких лет выигрывает титулы, одного желания мало. Даже на мировом уровне. Сборная Испании в какой-то момент стала даже сильнее, но перестала брать титулы, - сказал Сергей корреспонденту "Матч ТВ".
Напомним, что сине-бело-голубые становились чемпионами страны шесть раз подряд, начиная с сезона-2018/2019.
В текущем сезоне "Зенит" занимает третью строчку в таблице, уступая "Спартаку" по личным показателям и имея в своем активе 47 очков в 23 матчах. Следующий тур петербуржцы проведут дома с "Краснодаром". Встреча состоится 13 апреля в 17:00 на стадионе "Газпром-Арена".
Семак: когда человек на протяжении нескольких лет выигрывает титулы, одного желания мало
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о мотивации сине-бело-голубых в чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"