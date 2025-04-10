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Мартинс: чувствуется, что матч с нами для соперников — это игра года

Полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс поделился мнением о сложностях игры на выезде для красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Хозяева действуют против "Спартака" с особым рвением. Чувствуется, что матч с нами для соперников — это игра года. И тут есть только один рецепт: мы сами должны относиться так к каждой из встреч без исключения. Неделю за неделей, — приводит слова Мартинса официальный сайт "Спартака".

"Спартак" в текущем розыгрыше чемпионата провел 11 встреч в гостях, набрав в них 18 очков (5 побед, 3 ничьи и 3 поражения).

Кристофер Мартинс принял участие в 18-ти матчах Российской Премьер-Лиги, отличившись тремя голами и пятью голевыми передачами.

На данный момент "Спартак" занимает вторую строчку в таблице, имея в своем активе 47 очков в 23 турах и опережая "Зенит" по личным показателям. Следующий матч красно-белые проведут дома против "Динамо" Махачкала. Встреча состоится 11 апреля в 19:30.

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