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Новичок "Спартака" Гарсия высказался о голевой засухе за красно-белых

Форвард "Спартака" Ливай Гарсия заявил, что хочет отметиться дебютным голом за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Я сам с нетерпением жду этого момента. Ну, надо действительно просто забить, чтобы мяч туда влетел — и всё, и дальше пойдёт. Надеюсь, что это произойдёт как можно скорее, - сказал Гарсия в интервью клубному каналу "Спартака".

Напомним, Ливай Гарсия перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из греческого АЕКа, за который провел 160 матчей во всех турнирах, забил 56 голов и отдал 25 голевых передач. В текущем сезоне РПЛ Ливай провел 5 матчей, однако голевыми действиями не отметился.

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