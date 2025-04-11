Агент Дркушича: Ваня полностью здоров и готов к игре с "Краснодаром"

"Ваня полностью здоров и готов к следующей игре с "Краснодаром". Если тренер примет решение в его пользу, он готов", - приводит слова агента "Чемпионат".
"Зенит" сыграет с "Краснодаром" в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги в это воскресенье, 13 апреля. Начало встречи в Санкт-Петербурге запланировано на 17:00 по московскому времени.
В составе сине-бело-голубых Дркушич провел два матча в чемпионате России и одну игру в Кубке страны, провел на поле 174 минуты и пока не отличился результативными действиями.