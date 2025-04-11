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Биджиев - о победе махачкалинцев над "Спартаком": 15 минут порадуемся и будем готовиться даьше

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал победу своей команды над московским "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Понятно, что сегодняшний матч, наверное, по-другому не мог сложиться. Нам нужно было проявить лучшие качества: борьба, единоборства, агрессия, организованность как в обороне, так и в атаке. Рад, что у нас это получилось, что удалось порадовать наших болельщиков. Как говорит наш президент Гаджи Гаджиев, 15 минут порадуемся, а затем — подготовка к следующей важной игре", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".

Махачкалинское "Динамо" 11 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 провело выездной матч против московского "Спартака" и одержало победу со счётом 2:1. Благодаря этой победе дагестанский клуб набрал 27 очков и в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги поднялся на девятое место.

В следующем туре команда Хасанби Биджиев 19 апреля в гостях сыграет против футбольного клуба "Оренбург". Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

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