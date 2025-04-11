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Станкович: беру на себя ответственность за поражение "Спартака" от махачкалинского "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович ответил на вопрос, что случилось с московским клубом в первые 20 минут матча 24 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Я бы сказал, что не в первые 20, а в 40 минут. Это хороший и большой вопрос для меня. Если команда не готова, то это ответственность главного тренера. Будем анализировать. Я не видел свою команду в первые 45 минут. Беру на себя ответственность за этот результат, но я уверен на 1000%, что ответ на этот вопрос найдется", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".

Московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем 22 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с махачкалинским "Динамо". Встреча завершилась поражением красно-белых со счётом 1:2.

На 10-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Спартака" Даниил Денисов. На 16-й минуте преимущество гостей удвоил Гамид Агаларов. Во втором тайме красно-белым удалось лишь сократить отставание в счёте - на 68-й минуте отличился Тео Бонгонда. "Спартак" в конце матча имел шанс сравнять счёт, но Хесус Медина не сумел реализовать пенальти (удар после удара парагвайского футболиста попал в перекладину).

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