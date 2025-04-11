Станкович: в матче с "Динамо" поменял бы 10 футболистов, если бы можно было

"Если бы можно было поменять 10 футболистов, я, возможно, так бы и сделал. Нужно было встряхнуть команду, что-то поменять, заменить тех игроков, у которых не шла игра, чтобы создать сложности "Динамо". В итоге замены пошли на пользу. Во втором тайме команда показала реакцию, но не хватило чуть-чуть до ничейного результата", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".
Московский "Спартак" 11 апреля на своем поле проводил матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 против махачкалинского "Динамо". Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (при этом дагестанский клуб оба своих гола уже забил с 16-й минуте).
В связи с этим поражением у "Спартака" в активе осталось 47 очков, с которыми команда Деяна Станковича располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо", в свою очередь, набрало 27 очков и поднялось на девятую строчку.