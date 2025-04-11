"Первые эмоции после такой игры — счастье. Вытерпели и вытащили эту игру на характере. "Спартак" — это топ?клуб, они играют в очень хороший футбол, который поставил Станкович. Против них реально тяжело играть. Игра наравне с ЦСКА, там мы проиграли, а сегодня госпожа удача нам улыбнулась", - приводит слова Магомедова "Матч ТВ".
Махачкалинское "Динамо" 11 апреля в рамках 24 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 отправился на выезд к московскому "Спартаку". Встреча завершилась победой дагестанского клуба со счётом 2:1. Благодаря этой победе команда Хасанби Биджиева набрала 27 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре "Динамо" 19 апреля в гостях сыграет против футбольного клуба "Оренбург". Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Вратарь "Динамо" Махачкала Магомедов рассказал о первых эмоциях после победы над "Спартаком"
Вратарь махачкалинского "Динамо" Тимур Магомедов поделился своими эмоциями после победы над московским "Спартаком" в матче 24 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала