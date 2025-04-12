Тарханов: с сильными командами игровой настрой у "Спартака" есть, но он нужен и со слабыми

«Есть такая теория: с сильными игровой настрой у «Спартака» есть, но он нужен и со слабыми командами. А чуть-чуть дают слабинку и начинается не тот футбол, который хочет тренер. Они проигрывают матчи, в которых обязаны брать очки. Покончено ли с разговорами о чемпионстве «Спартака»? Еще много туров впереди. Но если «Краснодар» победит «Зенит», они могут стать чемпионами», — отметил Тарханов «РБ Спорт».
После зимнего перерыва «Спартак» провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых одержал три победы, дважды проиграл и один раз завершил игру вничью. Примечательно, что сразу после победы команда не смогла выиграть следующий матч, хотя её соперники находились ниже восьмого места в турнирной таблице.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков, и к тому же у «быков» есть матч в запасе. Следующий матч в рамках РПЛ «Спартак» проведёт 19 апреля на выезде против «Акрона».