Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм
Нижний Новгород
14:30
ДинамоНе начат
Рубин
17:00
ЛокомотивНе начат
Ахмат
19:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
14:00
АланияНе начат
Тюмень
17:00
ШинникНе начат
Чайка
18:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
14:30
Кристал ПэласНе начат
Саутгемптон
17:00
Астон ВиллаНе начат
Брайтон
17:00
ЛестерНе начат
Ноттингем Форест
17:00
ЭвертонНе начат
Арсенал
19:30
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
15:00
МальоркаНе начат
Хетафе
17:15
Лас-ПальмасНе начат
Сельта
19:30
ЭспаньолНе начат
Леганес
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
16:00
МонцаНе начат
Интер
19:00
КальяриНе начат
Ювентус
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Бохум
16:30
АугсбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
МайнцНе начат
Боруссия М
16:30
ФрайбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
18:00
МарсельНе начат
Тулуза
20:00
ЛилльНе начат
Страсбург
22:05
НиццаНе начат

Тарханов: с сильными командами игровой настрой у "Спартака" есть, но он нужен и со слабыми

Российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: ФК "Спартак"
«Есть такая теория: с сильными игровой настрой у «Спартака» есть, но он нужен и со слабыми командами. А чуть-чуть дают слабинку и начинается не тот футбол, который хочет тренер. Они проигрывают матчи, в которых обязаны брать очки. Покончено ли с разговорами о чемпионстве «Спартака»? Еще много туров впереди. Но если «Краснодар» победит «Зенит», они могут стать чемпионами», — отметил Тарханов «РБ Спорт».

После зимнего перерыва «Спартак» провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых одержал три победы, дважды проиграл и один раз завершил игру вничью. Примечательно, что сразу после победы команда не смогла выиграть следующий матч, хотя её соперники находились ниже восьмого места в турнирной таблице.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков, и к тому же у «быков» есть матч в запасе. Следующий матч в рамках РПЛ «Спартак» проведёт 19 апреля на выезде против «Акрона».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится