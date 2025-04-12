«Я фанат РПЛ. Вот просто обожаю наш чемпионат. Я в экстазе! Практически до оргазма довели. Не потому, что «Спартак» проиграл или Махачкала выиграла. А просто какие эмоции. Насколько все непредсказуемо! Казалось, вообще нет у Махачкалы никаких шансов – «Спартак» на ходу, не реализовал шансы с «Ахматом», обыграл «Зенит» в драматичном матче, «Ростов», пусть и с удалением. Ну 95 на 5 были шансы «Спартака» против Махачкалы. И вот так развивается, в первом тайме «Спартак» вообще не видно, Барко потерялся. «Спартак» растерян, а во втором — давит-давит. И, возможно, главный пенальти весны идет бить чувак, которого вообще могли из команды отправить, он был травмирован, а сейчас выходит и бьет в перекладину! Вообще, класс. Обожаю свою работу, такие матчи», — цитирует Генича «РБ Спорт».
11 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся матч 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:2.
За несколько минут до финального свистка красно-белые получили право на исполнение пенальти, но к мячу подошёл не штатный пенальтист команды Барко, а полузащитник Хесус Медина, который не реализовал 11-метровый удар (попал в перекладину).
После этого поражения у команды Деяна Станковича осталось 47 очков. Однако у «Краснодара» (52 очка) и петербургского «Зенита» (47 очков) теперь есть игра в запасе по сравнению с красно-белыми.
15 апреля «Спартак» сыграет с «Уралом» в рамках 1/4 финала Кубка России.
Генич: матч "Спартака" против "Динамо" Махачкала довел меня до экстаза!
Футбольный комментатор Константин Генич поделился своими впечатлениями от неожиданного поражения «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"