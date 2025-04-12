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Липко: "Спартак" уже мог бы стать чемпионом, если бы не терял очки с Махчакалой, "Ахматом", "Рубином"

Чемпион России 1996 года в составе "Спартака" Александр Липко отреагировал на поражение красно-белых в матче 24-го тура РПЛ от махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" уже мог бы стать чемпионом, если бы не терял очки с такими соперниками как "Динамо" Мх, "Ахмат", "Рубин", не в обиду им сказано. Если ты хочешь стать чемпионом, то ты не должен терять очки с такими командами. Можно проиграть дерби, но это золотые очки, которые ты обязан брать. Значит, "Спартак" просто не готов быть чемпионом. Это чистая недооценка соперника", - приводит слова Липко Metaratings.

11 апреля московский "Спартак" в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 потерпел поражение от махачкалинского "Динамо" со счётом 1:2. Из-за этого результата отставание красно-белых от промежуточного лидера чемпионата России - футбольного клуба "Краснодар" - продолжило составлять 5 очков, но теперь "быки" имеют один матч в запасе.

Чёрно-зеленые 13 апреля на выезде сыграют против петербургского "Зенита", который набрал такое же количество очков, что и "Спартак" (по 47), и замыкает тройку текущих лидеров РПЛ.

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