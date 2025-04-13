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Пальцев: если бы было предложение от "Зенита" и "Спартака", выбрал бы московский клуб

Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев рассказал, за какой клуб хотел бы играть.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Я хочу играть в "Спартаке". Почему? Есть желание быть на высоком уровне, а красно-белые — команда такого уровня, хочу быть там. Если бы было предложение от "Зенита" и "Спартака", выбрал бы московский клуб, - заявил Пальцев "РБ Спорт".

Напомним, Валентин Пальце перешел в махачкалинское "Динамо" из КАМАЗа летом 2024 года. В текущем сезоне Валентин провел 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.

На данный момент "Динамо" Махачкала занимает девятую строчку в таблице, набрав 27 очков в 24 матчах. Следующий тур махачкалинцы проведут на выезде с "Оренбургом" 19 апреля.

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