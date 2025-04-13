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Тренер "Краснодара" Мусаев: самое важное — не играть с "Зенитом" на ничью

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий перед началом матча 24-го тура РПЛ сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
"Не хотелось бы отдавать мяч сопернику. Самое важное — не играть на ничью, не играть слишком аккуратно и с большим уважением к "Зениту". Мы должны делать то, что мы неплохо делаем на протяжении всего сезона: нужно встречать высоко, прессинговать и играть в футбол, а не сидеть в обороне и думать о быстрых атаках", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

Футбольный клуб "Краснодар" 13 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 на выезде сыграет против петербургского "Зенита". Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. Игру будет обслуживать судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном, а его видеоассистентом назначен Сергей Иванов.

На данный момент "Краснодар", набравший за 23 матча 52 очка, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а "Зенит", имея в своём активе 47 очков, располагается на третьей строчке.

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