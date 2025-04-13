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Газзаев раскритиковал поведение футболистов "Краснодара" в матче с "Зенитом"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об игре футболистов "Краснодара" в матче 24 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
"Не понравилось, когда "Краснодар" стал проигрывать, появилось много грязных фолов. Им надо было отыгрываться, но я не увидел лидера. В такие моменты лидеры должны решать, но Сперцян не играл на своём уровне, Черников много фолил. Стали больше обращаться к судьям, идти в стыковые единоборства. "Краснодару" надо было сконцентрироваться на игре", - приводит слова Газзаева "Чемпионат".

Встреча "Зенита" и "Краснодара", которая состоялась 13 апреля на петербургском стадионе "Газпром Арена" в рамках 24-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги, завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1. На гол Никиты Кривцова в начале матча (16 мин.) сине-бело-голубые ответили четырьмя голевыми действиями в исполнении Андрея Мостового (29 мин.), Лусиано (38 мин.), Максима Глушенкова (80 мин.) и Луиса Энрике (90 мин.).

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, а у лидирующего "Краснодара" в активе осталось 52 очка.

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