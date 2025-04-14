"Сможет ли Сергеев побить рекорд Дзюбы? Я надеюсь на это. Я думаю, у нас до него не было такой классной девятки, игрока с качествами девятого номера. У него есть эти качества", - цитирует Костанцу "Советский Спорт".
Вчера, 13-го марта, самарские "Крылья Советов" одержали выездную победу над подмосковными "Химками" со счетом 3:1 в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Нападающий Иван Сергеев забил 58-й мяч за самарцев и стал лучшим бомбардиров в истории клуба, превзойдя предыдущий рекорд Сергея Корниленко.
Напомним, что в этом сезоне Артем Дзюба забил 234-й мяч в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Также форвард стал лучшим бомбардиров в истории сборной России, забив 31-й мяч в составе национальной команды.
Костанца: надеюсь, Сергеев сможет побить рекорд Дзюбы
Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца выразил надежду, что Иван Сергеев сможет побить рекорд Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Крылья Советов"