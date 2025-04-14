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Агаларов считает, что может побить рекорд Артема Дзюбы

Нападающий махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов считает, что может побить рекорд Артема Дзюбы по забитым мячам.
Фото: "Чемпионат"
"Меня спросили, кто сможет побить рекорд Дзюбы. Я сказал, что я. При должном подходе к своему здоровью в первую очередь шансы есть", - цитирует Агаларова "СЭ".

Напомним, что в этом сезоне Артем Дзюба забил 234-й мяч в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Также форвард стал лучшим бомбардиров в истории сборной России, забив 31-й мяч в составе национальной команды.

На счету Гамида Агаларова на данный момент 109 матчей в Российской Премьер-Лиге, 32 забитых мяча и 6 голевых передач. Также форвард отметился 7-ю забитыми голами в матчах Кубка России.

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