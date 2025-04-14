"По матчу "Спартак" — "Динамо" Махачкала рассмотрим неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера "Спартака" Станковича, тренера команды Сакича и главного тренера "Динамо" Махачкала Биджиева. По этому же матчу рассмотрим удаление Сакича за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады в агрессивной манере", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились: Денисов (автогол), Мрезиг и Бонгонда.
После 24-х сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстают от "Краснодара" на пять очков. В 25-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".
Махачкалинское "Динамо" занимает в таблице 10-е место с 27-ю очками в своем активе. В следующем туре махачкалинцы сыграют на выезде с "Оренбургом".
КДК РФС рассмотрит поведение тренеров махачкалинского "Динамо" и "Спартака"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии.
Фото: ФК "Спартак"