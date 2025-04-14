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Садыгов: "Химки" точно доиграет сезон и останется в РПЛ

Бизнесмен Туфан Садыгов, связанный с подмосковными «Химками», прокомментировал слухи о возможных финансовых трудностях клуба и его будущем в РПЛ.

Фото: ФК "Химки"
«Можем ли мы быть уверены, что «Химки» доиграют этот сезон? История «Тамбова» из 2021 года не повторится? Такого точно с «Химками» не будет, это частный клуб. Команда точно доиграет этот сезон в РПЛ. И «Химки» точно останутся в РПЛ. Что касается лицензирования на следующий сезон, то есть менеджмент клуба, который занимается этим. Но команда должна его пройти, согласно регламенту, что и сделает», — заявил Садыгов «СЭ».

Напомним, что по информации Sport Baza, ФНС заблокировала счета клуба в шести банках из-за долгов на сумму 355 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2024 года ФИФА наложила запрет на регистрацию новых игроков до лета 2026 года.

Также в феврале сообщалось, что некоторые легионеры «Химок» недовольны задержками зарплат и рассматривают возможность ухода.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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