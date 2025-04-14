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Источник: Россия может провести товарищеский матч с Парагваем в Москве осенью

Сборные России и Парагвая обсуждают проведение товарищеской игры в октябре 2025 года — матч, вероятно, состоится в Москве.
Фото: РФС
«Сборные России и Парагвая ведут активные переговоры о проведении товарищеского матча в октябре этого года. Игра может пройти в Москве. Сейчас обсуждаются удобные даты — 8 или 10 октября. Итоговое решение может быть принято ближе к лету», — приводит слова источника Sport24.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что обсуждаются даты 8 или 10 октября, однако окончательное решение по организации матча ожидается ближе к лету.

Согласно последнему рейтингу ФИФА, российская команда занимает 35-е место, а Парагвай — 48-е.

Напомним, что в 2022 году сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях. С этого момента наша команда провела 18 товарищеских матчей, одержав победу в 11 из них, 6 раз закончив матч вничью и 1 раз потерпев поражение. Последними играми были со сборными Гренады и Замбии. В обоих матчах Россия одержала победу со счетом 5:0.

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