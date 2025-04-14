- Не могу пока никак комментировать, сегодня у команды выходной. Ваши коллеги пишут постоянно про деньги, отставки. Вчера проиграли, но поражения случаются. Пока могу сказать, что ничего не предвидится. Франк хороший тренер, и человек тоже хороший. В матчах так бывает, что кому-то везет, кому-то не везет.
Франк Артига был назначен на пост главного тренера "Химок" в июне 2024 года. Под руководством 48-летнего испанского специалиста подмосковная команда провела в российской Премьер-лиге 24 матча, в которых одержала пять побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела одиннадцать поражений. Красно-черные забили в текущем розыгрыше чемпионата России 28 мячей и 44 гола пропустили.
На данный момент "Химки" с 23 набранными очками располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду Артиги отделяет три балла.
Источник: "Матч ТВ"
"Ничего не предвидится". Садыгов отреагировал на слухи об отставке главного тренера "Химок" Артиги
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды.
Фото: ФК "Химки"