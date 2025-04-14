"Личка пошёл ва-банк, в авантюру. Авантюра в том, что он поставил все фишки на Кубок. Ему надо обыгрывать ЦСКА. Это не инсайд, но я вас уверяю: если Личка проиграет ЦСКА в среду, он будет отправлен в отставку. Не дожидаясь конца сезона", - сказал Гурцкая в новом выпуске интернет-шоу "Это футбол, брат!" [цитата по "Чемпионату"].
Московское "Динамо" под руководством чешского специалиста Марцела Лички в ближайшую среду, 16 апреля, на своём поле проведёт ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с ЦСКА. Первая встреча, которая прошла 12 марта на домашнем стадионе "армейцев" "ВЭБ Арена", завершилась победой красно-синих со счётом 2:1.
Напомним, что проигравший не прекратит свое участие в Кубке России, а продолжит своё выступление на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов.
Гурцкая: Личка будет отправлен в отставку, если "Динамо" проиграет ЦСКА в Кубке России
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере московского "Динамо" Марцеле Личке.
Фото: ФК "Динамо" Москва