Нино: после победы над "Краснодаром" все больше верится, что у "Зенита" чемпионство уже в кармане

"Была очень хорошая игра, я думаю, что мы проявили свои индивидуальные качества. Мы играли как одна команда - все вместе. Это была очень важная победа. После такой победы все больше верится, что у "Зенита" чемпионство уже в кармане. И нужно всегда верить до конца. Я думаю, это вполне возможно. Эти три очка очень-очень важны, потому что мы стали ближе к цели. И мы будем стараться до самого конца", - приводит слова Нино "РИА Новости".
В 24-м туре сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над футбольным клубом "Краснодар" со счётом 4:1. Благодаря этому результату сине-бело-голубые набрали 50 очков и поднялись на второе место. При этом у "Краснодара", который продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата, в активе осталось 52 очка. Более того, в случае равенства очков впереди окажутся петербуржцы за счёт преимущества по результатам личных встреч.
В следующем туре "Краснодар" дома сыграет против грозненского "Ахмата", а "Зенит" примет подмосковные "Химки".