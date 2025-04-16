«Был там один болельщик, весь первый тайм мне матом кричал с трибуны. Мне кажется, так нельзя. Все люди могут ошибаться. Я услышал и посмотрел, где он сидит. И когда забил, я показал ему, что так нельзя делать», — заявил Воробьев «Матч ТВ».
Напомним, что «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» — 2:1 в первом этапе полуфинального матч Пути регионов Кубка России. Для «Ахмата» этот матч стал последним в розыгрыше Кубка. «Локомотив» же в следующем раунде сыграет с командой, проигравшей в полуфинале Пути РПЛ.
Дмитрий Воробьев выступает за «Локомотив» с июля 2024 года. За это время он провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 3 миллиона евро.
Воробьев объяснил кому был адресован жест "закрыть рот" после гола "Ахмату"
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал, что его эмоциональный жест после гола в матче с «Ахматом» стал реакцией на поведение одного из фанатов.
Фото: ФК "Локомотив"