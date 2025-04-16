"У "Спартака" было много моментов. Результат по игре, тут нечего скрывать. У "Спартака" чемпионская команда, они очень сильные. В нападении играют пять легионеров, показывают хорошую игру. "Спартак" борется за титул. Если не будут проигрывать командам из нижней части таблицы, то поборются за чемпионство", - цитирует Сунгатулина "РБ Спорт".
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2. После 24-х сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 5 очков.
Вчера, 15-го апреля, команда Деяна Станковича одержала победу над екатеринбургским "Уралом" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 3:0. В матче 25-го тура чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".
Сунгатулин: у "Спартака" чемпионская команда
Полузащитник "Урала" Фаниль Сунгатулин высказался о матче Кубка России со "Спартаком" (0:3).
Фото: ФК "Урал"