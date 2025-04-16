"Второй тайм изначально тоже был хорошим, но один раз потеряли концентрацию, затем пропустили второй гол. Против такого соперника тяжело, когда теряешь концентрацию, но первый тайм был хорошим и начало второго тоже. Пробовали, но не получилось. Двигаемся дальше", - приводит слова Альбы "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Ростов" 16 апреля на выезде проводил ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом" и потерпел поражение со счётом 0:2. Поскольку в первой встрече южане тоже уступили со счётом 0:1, в финал Пути РПЛ пробился "Зенит", а "Ростов" продолжит участие в турнире на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов.
Соперником команды Джонатана Альбы станет московский "Локомотив". Встреча пройдёт в периоде с 29 апреля по 1 мая.
Альба - о поражении "Ростова": против такого соперника, как "Зенит", тяжело, когда теряешь концентрацию
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба дал комментарий после поражения от "Зенита" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Ростов"