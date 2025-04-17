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Личка: у "Динамо" хватит сил провести матчи с "Зенитом" и "Спартаком" на одном уровне

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка ответил на вопрос после безголевой ничьей с ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Москва
— Хватит ли у команды физических сил провести матчи с "Зенитом" и "Спартаком" на одном уровне?

— Думаю, да. Но не надо забывать, что в воскресенье играем с "Рубином". Победа над этим соперником стоит больших сил. Готовиться к следующим матчам начинаем уже завтра. Сейчас я больше думаю о матче с "Рубином", а не о "Спартаке" или "Зените".

16 апреля московское "Динамо" в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с ЦСКА сыграл вничью (0:0), но из-за проигрыша в первой встрече со счётом 1:2 бело-голубые продолжат выступление в турнире на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов - их соперником станет московский "Спартак".

А в ближайших двух турах чемпионата России по футболу "Динамо" проведет два домашних матча - против казанского "Рубина" (20 апреля) и петербургского "Зенита" (26 апреля).

Источник: "Матч ТВ"

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