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Садыгов: контракт Адиева с «Химками» рассчитан на год

Инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов рассказал, на какой срок рассчитан контракт с новым главным тренером команды Магомедом Адиевым.
Фото: РФК "Ахмат"
"Контракт рассчитан на год. Это очень хороший тренер, который отлично себя показал в Казахстане и "Ахмате". Думаю, что руководство приняло правильно решение, назначив Адиева, при всем уважении к Артиге", - приводит слова Садыгова "СЭ".

16 апреля подмосковные "Химки" объявили о назначении Магомеда Адиева исполняющим обязанности главного тренера команды. По информации СМИ, приставка и.о. используется, потому что футбольный клуб еще до конца не оформил все документы о прекращении сотрудничества с бывшим наставником химчан - испанским специалистом Франкой Артигой.

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