«Знаешь, я больше рад, что команда прошла дальше. А по своей игре… да те два момента смазали настроение. Я самокритично отношусь. Были и взлеты, и падения. Надо оценивать по результату команды, то есть по тому, где мы находимся в турнирной таблице. Раз мы на шестом месте, значит, недостаточно сделал», — заявил Воробьев «Матч ТВ».
Напомним, что «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» — 2:1 в первом этапе полуфинального матч Пути регионов Кубка России. «Локомотив» в следующем раунде сыграет с «Ростовом».
Дмитрий Воробьев выступает за «Локомотив» с июля 2024 года. За это время он провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 3 миллиона евро.
Воробьёв: "Локомотив" на шестом месте — значит, я сделал недостаточно
Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв признался, что недоволен личной статистикой и выступлением команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"