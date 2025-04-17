"Помимо Тюкавина и Гомеса, у нас уже долго травмирован Майсторович - у него тоже серьёзная травма. Их в этом сезоне много. Вопрос о причине такого числа тяжёлых травм лучше задавать тренерскому штабу. Думаю, это как случайность, так и вопрос тренировочного процесса", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). Форвард выбыл до конца сезона. В 24-м туре травму голени получил бразильский вингер команды Артур Гомес. Ожидаемый срок восстановления игрока - шесть-восемь месяцев.
После 24 туров "Динамо" с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от 3-4 места составляет четыре очка.
"Вопросы лучше задавать тренерскому штабу". Гендиректор "Динамо" Пивоваров - о травмах
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров поделился мнением о причинах травм футболистов бело-голубых в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Динамо"