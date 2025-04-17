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Хомуха: у ЦСКА неплохие шансы победить "Зенит" и выйти в финал Кубка России

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о предстоящих матчах между ЦСКА и "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Считаю, что шансы у ЦСКА неплохие. Хотя игры между этими соперниками всегда сложные. Победителя трудно предсказать. "Зенит" надо заставлять обороняться. В этом случае питерцы будут не так хорошо атаковать. "Армейцы" вполне могу сдержать команду Семака. Поэтому считаю, что москвичам по силам выйти в финал турнира", - цитирует Хомуху "Евро-футбол".

ЦСКА и "Зенит" встретятся в рамках финала Пути РПЛ Кубка России в формате двухматчевого противостояния. Первая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 30-го апреля, ответная - 14 мая в Москве. В полуфинале Пути РПЛ "армейцы" по сумме двух матчей одолели "Динамо" (2:1 и 0:0), а сине-бело-голубые дважды победили "Ростов" (1:0 и 2:0).

Действующим обладателем Кубка России является "Зенит", который в финале прошлого розыгрыша одержал победу над калининградской "Балтикой" (2:1).

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