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Депутат Журова: мне сложно оценить проблемы футболистов "Химок", потому что зарплата у них приличная

Депутат госдумы РФ Светлана Журова высказалась о возможном бойкоте матча 25-го тура РПЛ с "Зенитом" футболистами "Химок" из-за невыплаты зарплат.
Фото: Telegram-канал Светланы Журовой
"Мне сложно оценить проблемы футболистов, потому что я понимаю, что зарплата у них приличная. И есть честь команды. Играть против "Зенита" - это радовать своих болельщиков. Но, наверное, они понимают, что другим образом не выбьют эту зарплату. Шантаж - это, возможно, их единственный способ, но я бы так не смогла, я всегда за болельщиков", - цитирует Журову "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты "Химок" могут бойкотировать предстоящий матч с "Зенитом" в чемпионате России из-за долгов по зарплате. Игра пройдёт в воскресенье, 20 апреля, а новый главный тренер подмосковного клуба Магомед Адиев перед матчем работает с футболистами дублирующего состава.

Ранее футболисты "Химок" отказались от участия в тренировках в знак протеста против увольнения испанского тренера Франка Артиги и невыплаты зарплат. Сообщалось, что руководство "Химок" пообещало игрокам закрыть все долги в ближайшее время, но футболисты продолжили бойкот.

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