"Помогать им из бюджета Московской области... Люди, не увлекающиеся футболом, не очень поймут, почему должны выплачивать зарплаты игрокам. Если сейчас встанет вопрос о компенсации из бюджета области, знаете, что будет, вы получите целую историю. Люди точно не поддержат. Может согласятся, чтобы им выплатили прожиточный минимум или чуть больше, но там другие зарплаты. Хотя другие живут на эти деньги и не умирают с голода. Это проблема собственников команд", - заявила Журова.
Ранее в СМИ появилась информация о долгах по зарплате перед футболистами "Химок" со стороны руководства клуба. Сообщалось, что футболисты объявили бойкот тренировкам, выступая против задержек выплат, а также увольнения испанского главного тренера команды Франка Артиги.
В 25-м туре РПЛ "Химки" встретятся на выезде с санкт-петербургским "Зенитом". Игра пройдёт в воскресенье, 20 апреля. По данным СМИ, футболисты основной команды рассматривают вариант с бойкотом предстоящего матча, а новый главный тренер Магомед Адиев работает с футболистами дубля.
Источник: "РБ Спорт"
Журова: может, люди согласятся, чтобы игрокам "Химок" выплатили прожиточный минимум из бюджета области
Депутат госдумы РФ Светлана Журова высказалась о способах решения проблем с задержкой зарплат футболистов в подмосковных "Химках".
Фото: Telegram-канал Светланы Журовой