"К сожалению, в нашем футболе, если нет какого-то результата, сразу возникают вопросы к тренеру. Никто не пытается углубляться в проблему. Всегда виноват тренер. У Лички контракт до конца сезона. Думаю, он доработает до конца. А руководители будут делать какие-то выводы", - приводит слова Точилина "Чемпионат".
Марцел Личка занимает пост главного тренера московского "Динамо" с лета 2023 года. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2023/24 завоевали бронзовые медали чемпионата России. В текущем сезоне столичный клуб после 24-го тура Российской Премьер-Лиги имеет в своём активе 43 очка, с которыми располагается на пятом месте в турнирной таблице.
В следующем туре "Динамо" 20 апреля на своём поле сыграет против казанского "Рубина".
Точилин - о Личке: в нашем футболе, к сожалению, всегда виноват тренер
Футбольный тренер Александр Точилин высказался о работе наставника московского "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва