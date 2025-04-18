"Мне задавали вопрос, кто станет чемпионом. Я говорю, хотелось бы, чтобы "Спартак". Но оцениваю профессионально, по-спортивному, поэтому "Зенит", - приводит слова Юрана LiveSport.
После 24-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (52 очка). На второй строчке располагается петербургский "Зенит" (50 очков), а тройку промежуточных лидеров замыкает московский "Спартак" (47 очков).
В ближайшем туре "Краснодар" на своем поле сыграет против грозненского "Ахмата", "Спартак" отправится в гости к тольяттинскому "Акрону", а "Зенит" дома встретится с подмосковными "Химками".
Юран: хотелось бы, чтобы "Спартак" стал чемпионом. Но по-спортивному им будет "Зенит"
Футбольный тренер Сергей Юран поделился своим мнением, как в сезоне-2024/25 завершится чемпионская гонка РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"