«Никаких претензий. Если Дмитрий Гафин придет и скажет, вообще никаких претензий. Это человеческие отношения. Я очень рад здесь работать, Дмитрий хорошо со мной разговаривает. Все нормально. Но это футбол, и я как тренер знаю — меня в любой момент могут поменять. Хочу ли я остаться в «Динамо» после этого сезона? Понятно, что да. Почему нет? Если клуб хочет, я останусь», — заявил Личка «РБ Спорт».
Марцел Личка стал главным тренером московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 75 матчей, в которых одержала 39 побед, 16 раз сыграла вничью и 20 раз проиграла.
В прошлом году «Динамо» имело все шансы на победу в Российской Премьер-Лиге, но не смогло набрать хотя бы одно очко в последнем туре против «Краснодара». В итоге команда заняла третье место.
Сейчас, после 24 туров, «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отставание от первого места составляет девять очков.
Личка — о будущем в "Динамо": понимаю, что меня могут заменить в любой момент
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи о возможной отставке по окончании сезона и выразил желание продолжить работу в клубе.
Фото: ФК "Динамо"