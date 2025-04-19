Тренер "Спартака": в перерыве сказали футболистам, что они лучшие, и наши слова дошли до них

"Прежде всего мы сказали футболистам, что они лучшие, что никто не может нам просто так забить два мяча, что они умеют действовать агрессивно. В итоге с таким настроем мы отпустили их на второй тайм. Видим, что наши слова до футболистов дошли, у нас великолепные игроки", - приводит слова Романова "Матч ТВ".
19 апреля московский "Спартак" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде встречался с тольяттинским "Акроном" и одержал победу со счётом 3:2, хотя по ходу игры красно-белые уступали два мяча.
Благодаря этой победе "Спартак" набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре москвичи на своём поле 26 апреля сыграют против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.