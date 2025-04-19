- У нас нет времени на расстройство, это уже пройденный этап. Мы должны просто идти от игры к игре и стараться набирать очки. Как выходить из такой ситуации? Главное, чтобы была в это вера, – сказал Трошечкин корреспонденту "Совспорта".
Сегодня команда Виктора Гончаренко проиграла на выезде московскому "Локомотиву" со счетом 3:0.
На данный момент нижегородцы занимают 14-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в 25 матчах. В следующем туре "Пари НН" на своем поле примет "Ахмат". Встреча состоится 26 апреля.
Трошечкин - о сохранении прописки в Премьер-Лиге: главное, чтобы была в это вера
Хавбек "Пари НН" Александр Трошечкин поделился мыслями о борьбе команды за сохранение прописки в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"