- Моя цель - завоевать с ЦСКА как можно больше трофеев. И, если представится возможность, однажды получить вызов в сборную Бразилии. Хочу поблагодарить болельщиков за теплоту, за ту поддержку, которую они мне оказывают. Пока я здесь, я буду прославлять футболку и эмблему ЦСКА, - заявил Виллиан пресс-службе клуба.
Напомним, 30-летний бразилец перешел в ЦСКА из португальского "Портимоненси" в 2022 году за 2 миллиона евро. С тех пор Виллиан Роша провел 95 матчей за красно-синих во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 3 ассиста.
На данный момент команда Марко Николича занимает четвертую строчку в таблице, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах. Сегодня "армейцы" на своем поле примут "Крылья Советов" в рамках 25 тура РПЛ. Встреча состоится в 19:30.
Роша: пока я здесь, я буду прославлять футболку и эмблему ЦСКА
Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о главной цели в своей футбольной карьере.
Фото: ПФК ЦСКА