— В чём ЦСКА сильнее "Спартака"?
— Я на этот счёт ничего не могу сказать, это провокационный вопрос. Игра покажет, чем мы сильнее.
"Спартак" и ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграют друг с другом 26 апреля на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. После 25-го тура "Спартак" с 50 очками занимает третье место, а ЦСКА с 48 очками - четвёртое место.
Источник: Legalbet
"Провокационный вопрос". Кисляк отказался говорить, в чём ЦСКА сильнее "Спартака"
Полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку был задан вопрос о предстоящем матче "армейцев" с московским "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА