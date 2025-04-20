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Манчестер Юнайтед
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Аугсбург
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Боруссия Д
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Боруссия МЗавершен
Санкт-Паули
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Лилль
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ОсерЗавершен
Ницца
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АнжеЗавершен
Реймс
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Брест
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ЛансЗавершен
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Лион2 тайм

"Провокационный вопрос". Кисляк отказался говорить, в чём ЦСКА сильнее "Спартака"

Полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку был задан вопрос о предстоящем матче "армейцев" с московским "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
— В чём ЦСКА сильнее "Спартака"?

— Я на этот счёт ничего не могу сказать, это провокационный вопрос. Игра покажет, чем мы сильнее.

"Спартак" и ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграют друг с другом 26 апреля на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. После 25-го тура "Спартак" с 50 очками занимает третье место, а ЦСКА с 48 очками - четвёртое место.

Источник: Legalbet

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