«Глади может играть на позиции «девятки», он хорошо использует зону вингера. Он улучшает свою игру не только физически, но и тактически. Глади улучшил ментальную сторону и добавил в единоборствах, в работе спиной к воротам. В игре с ЦСКА хорошо бился с Рошей и Дивеевым, которые достаточно качественные и сильные игроки. Он выигрывал единоборства с ними.
Я не хочу сравнивать Тюкавина и Гладышева — это игроки разного плана», — заявил Личка «Чемпионату».
В текущем сезоне Ярослав Гладышев провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Также он принял участие в 10 матчах Кубка России, где отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро.
После 25 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 46 очков.
Личка — о прогрессе Гладышева: стал сильнее тактически и ментально, уверенно борется с топ-защитниками
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высоко оценил прогресс нападающего команды Ярослава Гладышева, отметив его универсальность и рост на всех уровнях.
Фото: ФК "Динамо"