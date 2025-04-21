"Сейчас мы согласовали с Патриархией, получили благословение. Мы хотели провести на этой неделе. Общаемся с руководством стадиона, обсуждаем технические моменты — пока никаких препятствий не возникает. Есть православная традиция — освящать дома, помещения. Для десятков тысяч динамовских болельщиков стадион является домом. Решаем, когда сможем провести", - приводит слова Шпрыгина "СЭ".
Московское "Динамо" в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги после 25-го тура имеет в своем активе 46 очков, которые позволяют команде Марцела Лички располагаться на пятом месте в турнирной таблице. В следующем туре бело-голубые в субботу, 26 апреля, на домашнем стадионе "ВТБ Арена"сыграют против петербургского "Зенита" (Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск).
Напомним, свой последний титул московское "Динамо" завоевал в 1995 году, став обладателем Кубка России. А чемпионом страны бело-голубые в последний раз стали в 1976 году.
"Получили благословение". Болельщики "Динамо" планируют провести крестный ход вокруг "ВТБ Арены"
Создатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о планах болельщиков "Динамо" провести крестный ход вокруг стадиона.
Фото: ФК "Динамо" Москва