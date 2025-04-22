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Нападающий "Крыльев Советов" Сергеев высказался об интересе ЦСКА зимой

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев высказался о возможном переходе в ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"
— Николич подтвердил, что ЦСКА мог подписать вас зимой.

— Ничего не слышал об этом, со мной никто не связывался, - цитирует Сергеева "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно сообщалось, что ЦСКА заинтересован в трансфере нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева. Главный тренер "армейцев" Марко Николич сообщал, что клуб заинтересован в переходе форварда.

Иван Сергеев перешел в самарские "Крылья Советов" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно 2024 года за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Нападающий стал лучшим бомбардиром в истории самарского клуба.

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