"О том, что "Зенит" уже не тот, говорили еще год назад. Хорошо, когда в футболе есть такая драма, когда выигрывает не только "Зенит". Понятно, что у них есть ресурсы и они могут позволить себе купить Лусиа Энрике за 35 млн евро. Но правда всегда остается на поле. Они потеряли много очков, так же как и мы. Отлично, что за чемпионство борются не одна или две команды, а сразу четыре. Это очень хорошо для чемпионата и дает ему положительную оценку", - приводит слова Лички "СЭ".
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России, который занимает первое место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги последние шесть сезонов подряд. В текущем сезоне команда Сергея Семака после 25-го тура имеет в своём активе 50 очков, которые позволяют на данный момент располагаться на второй строчке.
Текущим лидером чемпионата страны является футбольный клуб "Краснодар", который за 25 матчей набрал 55 очков. В ближайшем туре РПЛ сине-бело-голубым предстоит выездная встреча против московского "Динамо", а "быкам" предстоит гостевая игра с махачкалинским "Динамо".
Личка: для РПЛ очень хорошо, что выигрывает не только "Зенит", а за чемпионство борются четыре команды
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о выступлении петербургского "Зенита" в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"