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Деменко объяснил, почему "Зениту" стоит опасаться московское "Динамо"

Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ сезона-2024/25 между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Динамо" нельзя списывать. Да, команду бросает то в жар, то в холод, но у нее есть свои качества, и она может показать в одном матче потрясающий футбол. Поэтому питерцам надо опасаться. Соперник непредсказуем. Тем более, сейчас он физически хорошо выглядит. Есть исполнители. А стандарты и штрафные все равно будут", - приводит слова Деменко "Евро-Футбол.Ру".

Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" сыграют друг с другом в субботу, 26 апреля, на столичном стадионе "ВТБ Арена" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

После 25-го тура чемпионата России "Зенит" имеет в своём активе 53 очка, которые позволяют команде располагаться на второй строчке. "Динамо", в свою очередь, набрав 46 очков, занимает пятое место.

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