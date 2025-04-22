Деменко объяснил, почему "Зениту" стоит опасаться московское "Динамо"

"Динамо" нельзя списывать. Да, команду бросает то в жар, то в холод, но у нее есть свои качества, и она может показать в одном матче потрясающий футбол. Поэтому питерцам надо опасаться. Соперник непредсказуем. Тем более, сейчас он физически хорошо выглядит. Есть исполнители. А стандарты и штрафные все равно будут", - приводит слова Деменко "Евро-Футбол.Ру".
Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" сыграют друг с другом в субботу, 26 апреля, на столичном стадионе "ВТБ Арена" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
После 25-го тура чемпионата России "Зенит" имеет в своём активе 53 очка, которые позволяют команде располагаться на второй строчке. "Динамо", в свою очередь, набрав 46 очков, занимает пятое место.