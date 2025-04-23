Видим это по результату: «Краснодар» выигрывает дома у «Ахмата», 13-й команды чемпионата. Но если смотреть саму игру, то лидер чемпионата не переигрывал «Ахмат». Команда Сергея Ташуева не уступала ни в чем, даже в созданных моментах. Футбол такая штука, что где-то тебе должно повезти. Удар Дарко Тодоровича в штангу, а в следующей атаке случился гол «Краснодара» после грубой ошибки защитников. Но удачу тоже надо заслужить. Это был матч, где реализация моментов и удача сопутствовали «Краснодару». Все-таки дома они не обыгрывали «Ахмат» с 2020 года. Чтобы в такой момент переиграть грозненцев, нужно было перетянуть удачу на свою сторону, и «Краснодару» это удалось, — заявил Генич «Матч ТВ».
Счёт в матче был открыт под занавес первого тайма — на 40-й минуте Джон Кордоба замкнул подачу партнёра и вывел «Краснодар» вперёд. Однако после перерыва «Ахмат» ответил: на 52-й минуте Георгий Мелкадзе воспользовался ошибкой обороны и сравнял счёт. На 78-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти, а уже через две минуты Кевин Ленини поставил точку, сделав счёт 3:1.
После этой победы «Краснодар» сохранил лидерство в таблице Российской Премьер-Лиги с 55 очками. «Ахмат» располагается на 13-й строчке, имея в активе 23 балла.
В следующем туре 25 апреля «быки» сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».
Генич: "Краснодару" помогла удача в матче с "Ахматом"
Российский футбольный комментатор Константин Генич высказался по поводу победы «Краснодара» над грозненским «Ахматом» (3:1) в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"