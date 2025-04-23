Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
22:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
20:00
ВильярреалНе начат
Атлетик
20:00
Лас-ПальмасНе начат
Хетафе
22:30
Реал МадридНе начат
Алавес
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
19:30
УдинезеНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Дженоа
19:30
ЛациоНе начат
Парма
19:30
ЮвентусНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
22:00
МиланНе начат

Юран: если "Зенит" и "Краснодар" сыграют удачно, у "Спартака" нет шансов на чемпионство

Экс-нападающий "Спартака" Сергей Юран оценил шансы красно-белых на чемпионский титул в текущем сезоне.
Фото: РПЛ
- До потери очков "Спартак" находился в чемпионской гонке. Теоретически они и сейчас находятся в гонке, но теперь не всё зависит от них. Многое зависит от того, как "Зенит" и "Краснодар" проведут оставшиеся матчи. Если сыграют удачно, у "Спартака" нет шансов. Определяющими стали последние игры, где команда потеряла много очков, - приводит слова Юрана "Чемпионат".

Московский "Спартак" в четырёх последних матчах Российской премьер-лиги потерял пять очков, сыграв выездную ничью с грозненским "Ахматом" (0:0) и уступив на своём поле махачкалинскому "Динамо" (1:2). В текущей турнирной таблице красно-белые занимают третье место, набрав 50 очков в 25 матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет пять очков, от идущего вторым петербургского "Зенита" - три очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится