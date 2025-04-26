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Врач "Динамо" - о травмах: никто нас не проклял, просто стечение обстоятельств

Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов высказался о частых травмах в команды по ходу текущего сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Динамо" прокляли? Если посмотреть на трофеи команды, тоже можно так сказать (улыбается). Да нет, никто не проклял. Просто такое стечение обстоятельств. Это профессиональный спорт, где всегда есть место травмам. У нас это не рецидивы, а новые травмы. Поэтому нельзя говорить, что с командой происходит что-то чрезмерное, но, к сожалению, так происходит, что травмы есть", - заявил Родионов.

За четыре тура до конца чемпионата московское "Динамо" занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. Команда набрала 47 очков в 26 встречах, а отставание от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 11 очков. Ранее из-за травмы крестообразных связок колена до конца сезона выбыл основной нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

Матч 26-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1) из-за травм также пропускали игроки группы атаки - Артур Гомес и Мехди Маухуб.

Источник: "Чемпионат"

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