"Динамо" прокляли? Если посмотреть на трофеи команды, тоже можно так сказать (улыбается). Да нет, никто не проклял. Просто такое стечение обстоятельств. Это профессиональный спорт, где всегда есть место травмам. У нас это не рецидивы, а новые травмы. Поэтому нельзя говорить, что с командой происходит что-то чрезмерное, но, к сожалению, так происходит, что травмы есть", - заявил Родионов.
За четыре тура до конца чемпионата московское "Динамо" занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. Команда набрала 47 очков в 26 встречах, а отставание от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 11 очков. Ранее из-за травмы крестообразных связок колена до конца сезона выбыл основной нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.
Матч 26-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1) из-за травм также пропускали игроки группы атаки - Артур Гомес и Мехди Маухуб.
Источник: "Чемпионат"
Врач "Динамо" - о травмах: никто нас не проклял, просто стечение обстоятельств
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов высказался о частых травмах в команды по ходу текущего сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"