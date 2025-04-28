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Гафин: безусловно, Гладышев становится одним из лидеров "Динамо". Но ему надо прибавлять

Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин ответил на вопрос о влиянии на игру бело-голубых 21-летнего вингера Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"
- Становится ли Гладышев одним из лидеров команды? Мы видим по последним играм, что Ярослав забивает, отдаёт, играет в мужской футбол. Мне кажется, он прибавил в единоборствах. Этого ему не хватало. Поэтому, безусловно, да, но есть то, в чём ему надо прибавлять и добавлять, - передаёт слова Гафина Metaratings.ru.

21-летний правый вингер московского "Динамо", воспитанник клубной системы бело-голубых Ярослав Гладышев в текущем сезоне провёл за столичный клуб 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил 6 результативных передач. В 8 весенних матчах Российской премьер-лиги 2025 года на счету Гладышева 5 голов и 3 результативных паса.

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