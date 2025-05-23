"То, что он помог команде в ее первом сезоне в РПЛ, ни у кого сомнений не вызывает. Ни у болельщиков, ни у самых отчаянных скептиков. Дальше все зависит от желания клуба и самого футболиста — лучшего бомбардира сборной России", - цитирует Азарова "РБ Спорт".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" летом 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого сезона. Нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 7 голевых передач.
После 29-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева занимает 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками. В заключительном туре РПЛ тольяттинцы примут на своем поле московский "Локомотив". Напомним, что прошлым клубом Артема Дзюбы был московский "Локомотив".
Азаров: ни у кого не вызывает сомнений, что Дзюба помог "Акрону"
Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался об игре форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"